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Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür'ün hayali gerçekleşti!

Abdülkadir Ömür'ün hayali gerçekleşti!
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'un yıldızı 'ü sakatlık kabusu engelleyemedi. Yetenekli oyuncu, 19 Ocak’taki karşılaşmasında ayak bileğinin kırılmasına rağmen pes etmedi. Ömür, kısa sürede iyileşti ve sahalara döndü. Teknik Direktörü de genç futbolcuyu kadrosuna alarak, hayalini gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri ( haberi)

'nun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen , son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı.

En sonuncusu da 19 Ocak'taydı. maçında ayak bileği kırılan 21 yaşındaki yıldız, o gün gözyaşlarıyla sahadan çıkmıştı. Ameliyatının ardından sezonu kapattı denilen Abdülkadir'in en büyük üzüntüsü ise 'yi kaçırma durumuydu. Ancak 'un başarılı oyuncusu çok iyi bir tedavi ve rehabilitasyon süreciyle beklenenden çok erken sahalara döndü. Takımdan uzak kaldığı dönemde günde ortalama 4 saat çalışan, inanılmaz bir azim gösteren Abdülkadir hiç vazgeçmedi ve 3 ay sonra ilk maçına çıktı.

DÖNDÜ VE GOL ATTI

'te yer alan habere göre, 35. haftadaki karşılaşmasında görev alan Abdülkadir, devamındaki 5 maçta da süre buldu. İlk 11'de çıktığı mücadelesinde ise gol attı. Ve 'ın hocası , dün EURO 2020 için açıkladığı geniş kadroya Abdülkadir'i de aldı. 21 yaşındaki yıldız aylar önce "En büyük hayalim" dediği hedefine ulaştı.

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