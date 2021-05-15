Son dakika spor haberi: Abdülkadir Ömür'ün hayali gerçekleşti!
Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü sakatlık kabusu engelleyemedi. Yetenekli oyuncu, 19 Ocak’taki Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinin kırılmasına rağmen pes etmedi. Ömür, kısa sürede iyileşti ve sahalara döndü. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de genç futbolcuyu EURO 2020 kadrosuna alarak, hayalini gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Türk Futbolu'nun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Abdülkadir Ömür, son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşadı.
En sonuncusu da 19 Ocak'taydı. Konyaspor maçında ayak bileği kırılan 21 yaşındaki yıldız, o gün gözyaşlarıyla sahadan çıkmıştı. Ameliyatının ardından sezonu kapattı denilen Abdülkadir'in en büyük üzüntüsü ise EURO 2020'yi kaçırma durumuydu. Ancak Trabzonspor'un başarılı oyuncusu çok iyi bir tedavi ve rehabilitasyon süreciyle beklenenden çok erken sahalara döndü. Takımdan uzak kaldığı dönemde günde ortalama 4 saat çalışan, inanılmaz bir azim gösteren Abdülkadir hiç vazgeçmedi ve 3 ay sonra ilk maçına çıktı.
DÖNDÜ VE GOL ATTI
Fanatik'te yer alan habere göre, 35. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında görev alan Abdülkadir, devamındaki 5 maçta da süre buldu. İlk 11'de çıktığı Antalyaspor mücadelesinde ise gol attı. Ve A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, dün EURO 2020 için açıkladığı geniş kadroya Abdülkadir'i de aldı. 21 yaşındaki yıldız aylar önce "En büyük hayalim" dediği hedefine ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig