14 Mayıs 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır son maçına çıkabilir!
Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği başarılı performans sonrası devlerin radarına giren Uğurcan Çakır, Gençlerbirliği maçında takımıyla son maçına çıkabilir. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Avrupa devleri Inter, Lille, Roma ve Sevilla'nın peşinde olduğu Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. EURO 2020'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.
Bu sezon Trabzonspor'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan başarılı eldiven, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 7 kez de ay-yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an A Milli Takım'ın as kalecisi olarak gözüküyor.
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