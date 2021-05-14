14 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. kez karşılaşacak!

Fırtına ile G.Birliği 72. kez karşılaşacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.05.2021

'in 42. ve son haftasında ligde 4. olmayı garantileyen , düşme hattında bulunan 'ni konuk edecek. İki takım bu maçla birlikte 72. kez karşı karşıya gelmiş olacak.

İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

, ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.

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