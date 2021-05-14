Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. kez karşılaşacak!
Spor Toto Süper Lig'in 42. ve son haftasında ligde 4. olmayı garantileyen Trabzonspor, düşme hattında bulunan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım bu maçla birlikte 72. kez karşı karşıya gelmiş olacak.
İki takım arasında geride kalan 71 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 40-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 19 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 135 gol attı, kalesinde ise 66 gol gördü.
TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.
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