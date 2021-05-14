Trabzonspor ile Gençlerbirliği 72. kez karşılaşacak!

Trabzonspor gelecek sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Bordo mavililerin gündeminde olan ve görüşmelerini bir süredir sürdürdüğü Cornelius transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kulübü Parma'nın ve oyuncunun fiyatı arttırması sebebiyle Trabzonspor rest çekti ve transfer müzakereleri tıkandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)