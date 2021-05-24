Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer bonservisi elinde olan Japon Takuma Asano için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu 3 Mayıs itibarıyla kulübüyle sözleşmesini feshetti. (TS spor haberleri)
Maaşını alamadığı için Partizan'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Takuma Asano ile Trabzonspor'un ön protokol imzaladığı hatta, Antalya'ya tatile bile gönderdiği iddia edilmişti.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Sırp ekibi, Asano aleyhine FIFA'ya haksız fesih davası açtı.
Trabzonspor'a da Asano'nun bonservisinin 6 milyon euro olduğuna dair bir mektup yolladı. Partizan'ın bu mektubu, dava süreciyle ilgili olarak Trabzonspor'a gönderdiği öğrenildi.
AVUKATI GÜVENCE VERDİ
Japon oyuncunun avukatı ise bordo-mavililere bu davanın Asano aleyhine sonuçlanmasının ihtimali olmadığına dair güvence verdi. Sezon başında Djaniny'yi benzer şartlarda eski takımı Al Ahli'ye açtığı dava sürecinde bedelsiz alan Trabzonspor'un Asano davasını da incelediği ve benzer bir durum olduğuna kanaat getirdiği belirtildi.
KURAL NE DİYOR?
FIFA kurallarına göre, kulüp iki aydan fazla bir sürede oyuncuya maaş ödemezse, belirtilen süre içinde (en kısası 15 gün) durum çözülmeli. Eğer bu süre geçilirse oyuncu sözleşmesini feshedebilir. Serbest konumda yeni bir sözleşme imzalayabilir.
TAKUMA ASANO KİMDİR?
10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelen Takuma Asano, kariyerine Yokkaichi takımında başladı. 2016 yılında Arsenal'e transfer olan Asano Stuttgart, Hannover ve Partizan'da forma giydi. Orta saha ve forvet mevkilerinde oynayan Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...
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