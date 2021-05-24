24 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da gündeme flaş bir isim geldi. Bordo-mavililer bonservisi elinde olan Japon Takuma Asano için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu 3 Mayıs itibarıyla kulübüyle sözleşmesini feshetti. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Maaşını alamadığı için 'la sözleşmesini tek taraflı fesheden ile 'un ön protokol imzaladığı hatta, Antalya'ya tatile bile gönderdiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre Sırp ekibi, Asano aleyhine 'ya haksız fesih davası açtı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

'a da Asano'nun bonservisinin 6 milyon euro olduğuna dair bir mektup yolladı. 'ın bu mektubu, dava süreciyle ilgili olarak Trabzonspor'a gönderdiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

AVUKATI GÜVENCE VERDİ

Japon oyuncunun avukatı ise bordo-mavililere bu davanın Asano aleyhine sonuçlanmasının ihtimali olmadığına dair güvence verdi. Sezon başında Djaniny'yi benzer şartlarda eski takımı 'ye açtığı dava sürecinde bedelsiz alan 'un Asano davasını da incelediği ve benzer bir durum olduğuna kanaat getirdiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

KURAL NE DİYOR?

kurallarına göre, kulüp iki aydan fazla bir sürede oyuncuya maaş ödemezse, belirtilen süre içinde (en kısası 15 gün) durum çözülmeli. Eğer bu süre geçilirse oyuncu sözleşmesini feshedebilir. Serbest konumda yeni bir sözleşme imzalayabilir.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

TAKUMA ASANO KİMDİR?

10 Kasım 1994 tarihinde dünyaya gelen , kariyerine Yokkaichi takımında başladı. 2016 yılında 'e transfer olan Asano , ve 'da forma giydi. ve forvet mevkilerinde oynayan Japon yıldızın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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