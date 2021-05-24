Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a bedavaya Japon yıldız!

KURAL NE DİYOR?

FIFA kurallarına göre, kulüp iki aydan fazla bir sürede oyuncuya maaş ödemezse, belirtilen süre içinde (en kısası 15 gün) durum çözülmeli. Eğer bu süre geçilirse oyuncu sözleşmesini feshedebilir. Serbest konumda yeni bir sözleşme imzalayabilir.