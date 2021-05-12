12 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! "Gösteri katmaya çalıştılar"

Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, 41. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Usta yazar, bu zorlu mücadeleyi dikkat çeken yorumlarla değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberi (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.05.2021

NECMİ PEREKLİ - GENÇLER NEREDE?

oyunun büyük bir kısmında üstün oynamasına rağmen bir türlü beklediği galibiyet golüne ulaşamadı. Tabii ki 'un 75 dakika 10 kişi oynadığını da bir kenara yazmak gerekir. Bunu unutmadan yorum yapalım.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar

Bence 'ın bu müdahalesi bir savunma oyuncusunun bu pozisyonda yapacağı en son ve doğru harekettir. Bu pozisyonda gördüğü kırmızı kart konusunda Serkan'ı asla eleştirmemek gerekir. yukarıda belirttiğimiz gibi maçın genelinde üstün oynadı ama gol yollarındaki beceriksiz ve acemi tavırları ile 'a gol davetiyesi çıkarıp durdu.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar

Nitekim rakibinin bu zaaflarını affetmeyen serbest vuruştan 'in usta vuruşu ile öne geçti. Her iki takımın da yerlerinin garanti olması maçın uzun müddet rölantide gitmesine sebep oldu. Ancak oyun tarzının hareketli ve temaşa zevkinin olması için mutlaka bir endişe taşınması gerekir.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar

Bu maçta da böyle bir durum olmadığından sahadaki futbolcular ancak zaman zaman şahsi gayret ve turları ile oyuna bir gösteri katmaya çalıştılar. Sonuç itibarı ile de her iki takım hak ettikleri birer puanı paylaşarak doksan dakikayı tamamladılar.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar

Benim burada takıldığım bir nokta var. 'un bu tabloda yerinin değişmesi mümkün olmayacağına göre teknik direktör , saha kenarında ısıttığı gençlere neden şans vermedi? Yazık değil mi çocuklara.

Son dakika spor haberi: Usta yazar Konyaspor-Trabzonspor maçını yorumladı! Gösteri katmaya çalıştılar

Bu maçı versen bile gençleri oynattığın için sana kim ne der? Bunlar bu pozisyonlarda şans bulmayacaklar da ne zaman oynayacaklar. Bence fevkalade bencil davranmıştır. Gençlerin kazanılma laflarının rafta kaldığını görüyoruz.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Cornelius için son teklif! İşte ödeme detayları... Fırtına'dan Cornelius için son teklif! İşte ödeme detayları...
Frikik uzmanı Baker! Frikik uzmanı Baker!
Avcı maç sonrası konuştu! Daha saygılı olmalıyız Avcı maç sonrası konuştu! "Daha saygılı olmalıyız"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör