13 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan yıldız golcü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a teklif edildi. Arap takımı Al Hilal'den ayrılması beklenen 36 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri, oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

'de 2017-2018 sezonunda forması giyen ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

'de formasıyla gol krallığı sevinci yaşayan , yeniden yolunda...

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Geçtiğimiz sezonlarda sarı kırmızılı formayla 40 maçta, 32 gol, 6 asistle müthiş bir performans ortaya koyan ve gol kralı olan Gomis'in, aşkı alevlendi.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Her fırsatta ve Türk toplumunu öven Gomis, yeniden 'e dönmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

'nın Al Hilal'e transferinden takımdan ayrılması beklenen Fransız golcü, 'den sonra 'a da önerildi

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

'nin haberine göre; 36 yaşındaki yıldızın menajeri, oyuncusunun 'ye dönmek istediğini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Gomis'in en az 1 ya da 2 sezon daha üst düzey futbol oynayacak gücü olduğunu iddia etti.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Yıldız oyuncu bu sezon formasıyla 33 maça çıktı ve 21 gol atıp, 4 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!

Golcü santrfor, macerasının haricinde , , , ve formaları da gimişti.

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