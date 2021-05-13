Son dakika transfer haberi: Bafetimbi Gomis Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı!
Süper Lig'de bir dönem Galatasaray formasıyla gol krallığı yaşayan yıldız golcü Bafetimbi Gomis, Trabzonspor'a teklif edildi. Arap takımı Al Hilal'den ayrılması beklenen 36 yaşındaki Fransız yıldızın menajeri, oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, yeniden Türkiye yolunda...
Geçtiğimiz sezonlarda sarı kırmızılı formayla 40 maçta, 32 gol, 6 asistle müthiş bir performans ortaya koyan ve gol kralı olan Gomis'in, Türkiye aşkı alevlendi.
Moussa Marega'nın Al Hilal'e transferinden takımdan ayrılması beklenen Fransız golcü, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'a da önerildi
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 36 yaşındaki yıldızın menajeri, oyuncusunun Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.
Gomis'in en az 1 ya da 2 sezon daha üst düzey futbol oynayacak gücü olduğunu iddia etti.
Yıldız oyuncu bu sezon Al-Hilal formasıyla 33 maça çıktı ve 21 gol atıp, 4 de asist yaptı.
Golcü santrfor, Türkiye macerasının haricinde Lyon, Saint-Etienne, Swensea City, Marsilya ve Troyes formaları da gimişti.
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