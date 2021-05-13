13 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan transferde Soares harekatı!

Süper Lig devinden Soares harekatı!
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Forvet bölgesine transfer yapmak isteyen ve Kasımpaşa'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan , bonservisi elinde olan Soares için harekete geçti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Kasımpaşa'dan Koita ile prensip anlaşmasına varan , Djaniny'nin durumuna göre iki forvet daha almayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör 'nın çok istediği Cornelius için '4 milyon euro'ya 3 taksit halinde ödeyelim' teklifi yapılırken, listede sürpriz bir oyuncunun daha olduğu ortaya çıktı: Tiquinho Soares. 3.5 sezonluk kariyerinde 140 maçta oynayan ve 65 gol, 19 asistlik performans gösteren 30 yaşındaki Brezilyalı, 2020'nin eylül ayında 5.4 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in TJ Jinmen Tiger kulübüne transfer oldu. Çin'de 8 karşılaşmaya çıkan ve 2 gol atan sambacı, mart ayında kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde bulunan 1.87'lik santfor ile Trabzonspor görüşme halinde. Ancak başarılı forvetin pek çok talibinin olduğu öğrenildi.

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