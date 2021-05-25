25 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor gelecek sezon formalarını tanıttı!

Fırtına yeni formalarını tanıttı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

/22 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tanıttı. İşte takımın yeni formaları... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

, futbol takımının /22 sezonunda giyeceği formaları görücüye çıkardı. takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. İşte o paylaşım;

İŞTE FIRTINA'NIN YENİ FORMALARI

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