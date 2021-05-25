25 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor gelecek sezon formalarını tanıttı!
Trabzonspor 2021/22 sezonunda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tanıttı. İşte bordo mavili takımın yeni formaları... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor, futbol takımının 2021/22 sezonunda giyeceği formaları görücüye çıkardı. Bordo mavili takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. İşte o paylaşım;
🔥🔥🔥— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 25, 2021
Fırtına 2021-2022 sezonu formalarıyla sahada 🙂
Efsane çubuklu formamız, rengini denizden alan açık mavi formamız ve yöresel telkâri işlemeli koyu lacivert formamız Haziranın üçüncü haftası tüm TS CLUB'larda ve online mağazada! #Geliyoruz #FırtınanınForması pic.twitter.com/tPKkUglq34
İŞTE FIRTINA'NIN YENİ FORMALARI
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