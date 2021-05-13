13 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor Baker için bastırıyor! Transfer...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. olarak tamamlayacak Trabzonspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Lewis Baker'ın kalmasını istedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Konyaspor deplasmanında frikikten muhteşem bir gol atan Lewis Baker'in kalmasını isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, görüşmelerin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. Son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın, Avcı ile görüşerek, "Siz benimle devam etmek istiyorsanız ben de kalmak isterim" dediği öğrenildi. Yönetim kurulunun da Chelsea ile görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor. Fırtına, oyuncuyu bedelsiz kiralamak istiyor.
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