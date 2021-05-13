13 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da hedef N’Koulou! Milan da istiyor
Gelecek sezonda takımdaki alternatifleri artırıp güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor, Torino ile sözleşmesi bitecek stoper Nicolas N'Koulou'yu listesine aldı. Oyuncuyu Milan da istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Torino ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla Milan da ilgileniyor. Corriere dello Sport, Milan ile kontratının bitmesinin avantajıyla N'Koulou'yu kadrosuna eklemek istediğini yazdı. Oyuncuyla Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekte. 2018'de 3.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan Torino'ya transfer olan 31 yaşındaki stoper, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.
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