13 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hedef N’Koulou! Milan da istiyor

Stoperde hedef N’Koulou! Milan da istiyor
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Giriş Tarihi: 13.05.2021

Gelecek sezonda takımdaki alternatifleri artırıp güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen , ile sözleşmesi bitecek stoper Nicolas N'Koulou'yu listesine aldı. Oyuncuyu Milan da istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi bitecek Nicolas N'Koulou'yu kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınının iddiasına göre oyuncuyla Milan da ilgileniyor. , Milan ile kontratının bitmesinin avantajıyla N'Koulou'yu kadrosuna eklemek istediğini yazdı. Oyuncuyla Trabzonspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekte. 2018'de 3.5 milyon euro karşılığında Lyon'dan Torino'ya transfer olan 31 yaşındaki stoper, bu sezon takımıyla 18 maça çıkarken 1 de gol atmayı başardı.

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