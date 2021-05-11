Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...
Trabzonspor gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuracak bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatlarıyla da transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin bir süredir gündeminde yıldız bir isim vardı. Yaz transfer döneminde forvet mevkisine takviye yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Danimarkalı golcüye artık çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Gelecek sezonun kadrosunu erkenden kurmak isteyen Trabzonspor öncelikli mevkilerdeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı geniş rotasyon yapabileceği bir kadro talep ederken, ilk 11'e yazacağı oyuncuların transferine öncelik tanınmasını istemişti.
Buna göre forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu bölge için Andreas Cornelius'u istiyor. Bunun için de bir süredir kulüp adına yetkili menajerler transfer görüşmelerini sürdürüyordu. Bu pazarlıklar oldukça olumlu yönde ilerledi ve Fırtına ile Parma anlaşma aşamasına geldi.
Karadeniz ekibi adına görüşmeleri yürüten menajerler İtalya'dan ayrıldı. Yaşanan son gelişmelere göre Parma 5 milyon euro istiyor. Trabzonspor'un teklifi ise 4 milyon euro. Arada sadece 1 milyon euro kaldı ve iki kulübün karşılıklı pazarlıkları sonucunda kısa süre içinde resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.
3 TAKSİTTE ÖDEYECEK
Bordo-mavili kulüp, Parma'ya yaptığı teklifte 4 milyon euro'yu 3 eşit taksitte ödeyeceğini belirtti. Taksit sayısının fazla olmaması sebebiyle İtalyan ekibinin de transfere sıcak yaklaştığı kaydedildi. (Fotomaç)
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