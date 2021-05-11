Buna göre forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu bölge için Andreas Cornelius'u istiyor. Bunun için de bir süredir kulüp adına yetkili menajerler transfer görüşmelerini sürdürüyordu. Bu pazarlıklar oldukça olumlu yönde ilerledi ve Fırtına ile Parma anlaşma aşamasına geldi.