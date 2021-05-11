11 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...

Trabzonspor gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'e damga vuracak bir takım kurmak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talimatlarıyla da transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin bir süredir gündeminde yıldız bir isim vardı. Yaz transfer döneminde forvet mevkisine takviye yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, Danimarkalı golcüye artık çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2021

Gelecek sezonun kadrosunu erkenden kurmak isteyen öncelikli mevkilerdeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör geniş rotasyon yapabileceği bir kadro talep ederken, ilk 11'e yazacağı oyuncuların transferine öncelik tanınmasını istemişti.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...

Buna göre transferi ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililer bu bölge için 'u istiyor. Bunun için de bir süredir kulüp adına yetkili menajerler transfer görüşmelerini sürdürüyordu. Bu pazarlıklar oldukça olumlu yönde ilerledi ve Fırtına ile anlaşma aşamasına geldi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...

Karadeniz ekibi adına görüşmeleri yürüten menajerler 'dan ayrıldı. Yaşanan son gelişmelere göre 5 milyon euro istiyor. 'un teklifi ise 4 milyon euro. Arada sadece 1 milyon euro kaldı ve iki kulübün karşılıklı pazarlıkları sonucunda kısa süre içinde resmi anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...

Transferin kalan sürecinde bordo-mavili idareciler yöneticileriyle konferans aracılığıyla görüşmeleri sürdürecekler. Koronavirüs tedbirleri esnetilince soluğu 'de alması beklenen Trabzonsporlu yöneticiler bu transferde işi resmiyete dökecek.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferi bitirmek üzere! Parma ile masaya oturuluyor...

3 TAKSİTTE ÖDEYECEK

Bordo-mavili kulüp, 'ya yaptığı teklifte 4 milyon euro'yu 3 eşit taksitte ödeyeceğini belirtti. Taksit sayısının fazla olmaması sebebiyle ekibinin de transfere sıcak yaklaştığı kaydedildi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Konya deplasmanında! İşte Avcı'nın ilk 11'i... Fırtına Konya deplasmanında! İşte Avcı'nın ilk 11'i...
Abdülkadir sezon sonu yolcu! İşte o takım... Abdülkadir sezon sonu yolcu! İşte o takım...
Fırtına'ya İspanya'dan sol kanat! Görüşmeler başladı Fırtına'ya İspanya'dan sol kanat! Görüşmeler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör