Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. sırasında yer alan ve gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Denizlispor ile yollarını ayıran Angelo Sagal, Abdullah Avcı tarafından veto edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor'da gelecek yılın kadro planlamaları hızla sürerken iki isimle anlaşma sağlandığını Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamıştı. İki futbolcu ile daha görüşmelerde önemli mesafe kaydeden Trabzonspor'da, devre arasında transfer gündemine gelen Angelo Sagal konusunda son sözü Abdullah Avcı söyledi.

Devre arasında bordo-mavililere transferi son anda gerçekleşmeyen Sagal, kulübü ile yolları ayırdıktan sonra bonservisini eline almış ve Süper Lig'den birçok takım ile görüşme gerçekleştirmişti. HaberTS.com'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Şilili futbolcu konusunda menajeri Trabzonspor'un kapısını çalarken, Abdullah Avcı'nın transferi veto ettiği bilgisine ulaşıldı.

Sagal'ın Trabzonspor'a transferi Abdullah Avcı'nın olumsuz rapor sunması nedeniyle gerçekleşmedi.

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