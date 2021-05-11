11 Mayıs 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Angelo Sagal Trabzonspor'un kapısını çaldı Abdullah Avcı tarafından veto edildi! | TS haberleri

Abdullah Avcı o transferi veto etti!
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Giriş Tarihi: 11.05.2021

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. sırasında yer alan ve gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Denizlispor ile yollarını ayıran Angelo Sagal, tarafından veto edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri

'da gelecek yılın kadro planlamaları hızla sürerken iki isimle anlaşma sağlandığını Trabzonspor Başkanı açıklamıştı. İki futbolcu ile daha görüşmelerde önemli mesafe kaydeden Trabzonspor'da, devre arasında transfer gündemine gelen Angelo Sagal konusunda son sözü söyledi.

Devre arasında bordo-mavililere transferi son anda gerçekleşmeyen Sagal, kulübü ile yolları ayırdıktan sonra bonservisini eline almış ve Süper Lig'den birçok takım ile görüşme gerçekleştirmişti. HaberTS.com'da yer alan habere göre 28 yaşındaki Şilili futbolcu konusunda menajeri Trabzonspor'un kapısını çalarken, Abdullah Avcı'nın transferi veto ettiği bilgisine ulaşıldı.

Sagal'ın Trabzonspor'a transferi Abdullah Avcı'nın olumsuz rapor sunması nedeniyle gerçekleşmedi.

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