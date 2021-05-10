Trabzonspor'un Konyaspor kamp kadrosu belli oldu! 4 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerin Konya maçı kamp kadrosu da açıklanırken kadroda 4 eksik bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sezonu 4. bitirmeyi garantileyen Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu maç için Konya'ya giden bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Flavio ve Djaniny kafilede yer almadı.

İşte Trabzonspor'un Konya maçı kamp kadrosu:

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ