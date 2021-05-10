Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçının saati 20.30'dan saat 17.00'ye alındı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41'inci haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor maçının başlama saatinde değişikliğe gitti. Buna göre daha önce saat 20.30'da oynanacağı açıklanan mücadele saat 17.00'de başlayacak.

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