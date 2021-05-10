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Konyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti!

Süper Lig'de o maçın saati değişti!
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 Giriş Tarihi: 10.05.2021

'in 41. haftasında oynanacak - maçının saati 20.30'dan saat 17.00'ye alındı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'in 41. haftasında deplasmanda İttifak Holding ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 41'inci haftasında oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor – Trabzonspor maçının başlama saatinde değişikliğe gitti. Buna göre daha önce saat 20.30'da oynanacağı açıklanan mücadele saat 17.00'de başlayacak.

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