Taraftarın genelindeki Babel antipatisinin hiçbir izahı yok. Evet; eski formunda değil, ciddiyetsiz ama takım kadrosundaki en nitelikli birkaç topçudan biri. Ben olsam hiç almazdım ama "bir şekilde" alınmış... Yani; elde o varsa ve sağlamsa, hele hele rakip zayıfsa gözü kapalı oynatılır. Şekilde görüldüğü gibi...

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ