Çünkü herkes hücuma çıkıp top almak için oyun alanını genişlettiğinden, savunma koridorları açık olduğu gibi daha savunma kompaktlığı, bir arada olmanın eksikliği çok fazladır. Nitekim golden önceki iki pozisyon bunun sinyalini vermişti, üçüncüsünde de golü yediler. Daha çok pas hatası değil, pas ikramı gibiydi. Burada pas tekniği sorgulanmasından öte konsantrasyon eksikliği de vardı.