08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Eksik Trabzonspor sahnede! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Eksik Fırtına sahnede! İşte Antalyaspor maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte mücadele öncesi bordo-mavililerin muhtemel 11'i. (Ts spor haberleri)

Trabzonspor 'in 40. haftasında bugün sahasında ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, galip gelerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında 'a 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti, 13 puanı hanesine yazdırdı; rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da 'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi. (Fotomaç)

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor: , Hüseyin, , , Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Antalyaspor: , , , , , Ufuk, , , , Ali, Podolski
Trabzonspor'da gözler Ekuban'da!

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