08 Mayıs 2021, Cumartesi
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TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Nuri, Amilton, Fredy, Ali, Podolski
Eksik Trabzonspor sahnede! İşte Antalyaspor maçı 11'i
Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İşte mücadele öncesi bordo-mavililerin muhtemel 11'i. (Ts spor haberleri)
Trabzonspor Süper Lig'in 40. haftasında bugün sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde 64 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, galip gelerek konumunu iyice sağlamlaştırmak istiyor. En son ligin 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz devi, 8 Mart'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 60 gündür kaybetmiyor. Bordo-mavililer, söz konusu dönemde oynanan 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik elde etti, 13 puanı hanesine yazdırdı; rakiplerine boyun eğmedi. Trabzonspor ayrıca 25 Ekim 2020'de İstanbul'da Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda hiç kaybetmedi. (Fotomaç)
TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Ufuk, Nuri, Amilton, Fredy, Ali, Podolski
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