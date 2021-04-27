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Trabzonspor'da Bakasetas dönüyor!

Fırtına'da Bakasetas dönüyor!
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

'un Yunan yıldızı Bakasetas, 1 maçlık cezasının ardından maçıyla sahalara dönüyor. ( haberleri)

derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve sınavında oynamayan Bakasetas geri dönüyor. Yunan maestronun sınavında takımdaki yerini alması bekleniyor. (Fotomaç)
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