08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da gözler Ekuban'da!
Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor'da gözler yıldız isim Ekuban'da olacak. Ganalı hücum oyuncusu bu sezon atmış olduğu gollerle takımına doğrudan 20 puan kazandırdı. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de 64 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puan topladı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk geldiği 2018-19 sezonunda 29 lig maçında 5, 2019-20'de de 22 maçta 5 gol kaydederken, bu sezon 29 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, 1.82 boyundaki Ganalı'nın sahne aldığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz devinin bugün de en büyük kozlarından biri yine Ekuban olacak. (Fotomaç)
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