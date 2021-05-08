08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'da gözler Ekuban'da!

Trabzonspor'da gözler Ekuban'da!
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

'in 40. haftasında sahasında 'u konuk edecek 'da gözler yıldız isim Ekuban'da olacak. hücum oyuncusu bu sezon atmış olduğu gollerle takımına doğrudan 20 puan kazandırdı. ( haberleri)

'de 64 puanla 4. sırada yer alan , Ekuban'ın gol attığı maçlarda 20 puan topladı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk geldiği -19 sezonunda 29 lig maçında 5, -20'de de 22 maçta 5 gol kaydederken, bu sezon 29 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı. -mavililer, 1.82 boyundaki 'nın sahne aldığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. devinin bugün de en büyük kozlarından biri yine Ekuban olacak. (Fotomaç)
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