08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI

Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor-Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor, 'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 4'de canlı yayınlanıyor.


TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Serkan, , Hüseyin, , , Bakasetas, , , Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: , , , ,Kudryashov, , , , , Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo kadroda yer almadı.

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

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