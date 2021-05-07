07 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un vazgeçilmezi Nwakaeme! Abdullah Avcı...

Fırtına'nın vazgeçilmezi Nwakaeme!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

'a geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Nwakaeme, bu sezon bordo-mavililerdeki en kötü sezonunu geçirmişti. Teknik direktör 'nın gelecek sezonki kadro planlamasında Nijeryalı yıldızın büyük yeri bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına'da gündemdeki transferler kadar takımdaki yıldızların geleceği de merak konusu. Özellikle de Nwakaeme'nin... Ligde son 2 aylık bölümde zaman zaman performans düşüklüğü yaşayan 32 yaşındaki sol kanat ile ilgili bordo-mavililerin yol haritası belli olmaya başladı. Bu konuda teknik direktör 'nın tavrı net. Tecrübeli hocanın yeni sezon planlarında Nijeryalı yıldızın yeri büyük. Avcı, ligin en değerli hücum oyuncularından biri olarak gördüğü Nwakaeme ile geldiği günden beri yakından ilgileniyor hatta önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını vermeyi planlıyor. Sözleşmesinde '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 1.85 boyundaki oyuncu, 'da şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Trabzonspor'dan Sörloth atağı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden... Uğurcan'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...
Avcı eski öğrencisini istedi! Başakşehir'den... Avcı eski öğrencisini istedi! Başakşehir'den...
Fırtına'da karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo... Fırtına'da karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör