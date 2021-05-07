Trabzonspor'un vazgeçilmezi Nwakaeme! Abdullah Avcı...

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Nwakaeme, bu sezon bordo-mavililerdeki en kötü sezonunu geçirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezonki kadro planlamasında Nijeryalı yıldızın büyük yeri bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına'da gündemdeki transferler kadar takımdaki yıldızların geleceği de merak konusu. Özellikle de Nwakaeme'nin... Ligde son 2 aylık bölümde zaman zaman performans düşüklüğü yaşayan 32 yaşındaki sol kanat ile ilgili bordo-mavililerin yol haritası belli olmaya başladı. Bu konuda teknik direktör Abdullah Avcı'nın tavrı net. Tecrübeli hocanın yeni sezon planlarında Nijeryalı yıldızın yeri büyük. Avcı, ligin en değerli hücum oyuncularından biri olarak gördüğü Nwakaeme ile geldiği günden beri yakından ilgileniyor hatta önümüzdeki sezon kaptanlık pazubandını vermeyi planlıyor. Sözleşmesinde '6 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan 1.85 boyundaki oyuncu, Trabzonspor'da şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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