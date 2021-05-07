07 Mayıs 2021, Cuma
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Trabzonspor'da 34 yıl sonra bir ilk!
Bu sezon çıktığı 37 maçta 13 beraberlik alan Trabzonspor, en son 1986-87 sezonunda bu istatistiğe ulaşmıştı. Bordo-mavili takım 13 beraberliğin yanı sıra 17 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 64 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bu sezon 13 beraberlik alan Trabzonspor, en son 1986- 87 sezonunda 13 beraberlik elde etmişti. Fırtına, 47 senelik Süper Lig geçmişinde bu sezon son yılların en fazla beraberliğini yaşadı. Bordo-mavililer 37 maçta 17 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 64 puan topladı.
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