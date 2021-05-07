07 Mayıs 2021, Cuma

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Sivasspor Hüseyin Türkmen’e talip oldu!

Hüseyin Türkmen’e talip var! Süper Lig'den...
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

'da bu sezon istediği şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediğini ileten Hüseyin Türkmen'e talip oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan ve 'dan ayrılmak istediği belirtilen Hüseyin Türkmen ile 'un ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik direktör 'ın, 23 yaşındaki stoperin ismini transfer listesine eklediği vurgulanıyor. Hatta Çalımbay'ın Hüseyin ile de bir görüşme yaptığı da ileri sürüldü.

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