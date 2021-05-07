Sivasspor Hüseyin Türkmen’e talip oldu!

Trabzonspor'da bu sezon istediği şansı bulamayan ve takımdan ayrılmak istediğini ileten Hüseyin Türkmen'e Sivasspor talip oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan ve Trabzonspor'dan ayrılmak istediği belirtilen Hüseyin Türkmen ile Sivasspor'un ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, 23 yaşındaki stoperin ismini transfer listesine eklediği vurgulanıyor. Hatta Çalımbay'ın Hüseyin ile de bir görüşme yaptığı da ileri sürüldü.

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