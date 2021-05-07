07 Mayıs 2021, Cuma

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı Başakşehir'den Cemali Sertel'i istedi!

Avcı eski öğrencisini istedi! Başakşehir'den...
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Giriş Tarihi: 07.05.2021

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , yerli-yabancı tüm çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da teknik direktör , 'den öğrencisi olan Cemali Sertel'i istediğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Birçok yabancı futbolcu ile görüşen , yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavili takımın gündemine 'de üçüncü bek konumunda bulunan Cemali Sertel de geldi. Fotomaç'ın haberine göre; eski öğrencisini istiyor ama bu transferin Başakşehir'in maddi beklenti içerisinde olmaması durumunda gerçekleşebileceği öğrenildi. Kulubü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek bu sezon 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maça çıktı ve 658 dakika sahada kalabildi.

Fırtına'nın vazgeçilmezi Nwakaeme! haberin devamı

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