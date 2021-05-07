07 Mayıs 2021, Cuma
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı Başakşehir'den Cemali Sertel'i istedi!
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, yerli-yabancı tüm çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir'den öğrencisi olan Cemali Sertel'i istediğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Birçok yabancı futbolcu ile görüşen Trabzonspor, yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavili takımın gündemine Başakşehir'de üçüncü bek konumunda bulunan Cemali Sertel de geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı eski öğrencisini istiyor ama bu transferin Başakşehir'in maddi beklenti içerisinde olmaması durumunda gerçekleşebileceği öğrenildi. Kulubü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek bu sezon 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maça çıktı ve 658 dakika sahada kalabildi.
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