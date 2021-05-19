19 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Kenan Karaman bombası! Abdullah Avcı aradı ve çağırdı...

Kenan Karaman bombası! Aradı ve takıma çağırdı...
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcularından , bu yaz transfer döneminin gözdesi haline geldi. ekibi ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan milli yıldızın peşinde, , , ve devrede. Yıldız forvetin geleceği merak konusu iken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ekibi ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olması, 'ı transferin gözdesi haline getirecek. 'ın yıldız oyuncusu için başta olmak üzere, , ve de devrede. Ancak alınan bilgilere göre; Bordo-Mavililer şu an için en ciddi ve istekli ekip.

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EZELİ RAKİPLER DEVREYE GİRMEDEN...

Sezonun sona ermesiyle transferde gaza basan Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmamak için harekete geçti. 'te yer alan habere göre; Fırtına'nın hocası da, Kenan'ı arayarak kendisini takımında görmek istediğini belirtti. Milli oyuncunun da bu görüşmeden ve ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi. İlk pazarlıkların olumlu geçtiği vurgulanırken, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'un hedefi, ezeli rakipleri devreye girmeden, öncesinde tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalamak.

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