A Milli Takım'ımızın yıldız futbolcularından Kenan Karaman, bu yaz transfer döneminin gözdesi haline geldi. Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan milli yıldızın peşinde, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor devrede. Yıldız forvetin geleceği merak konusu iken flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olması, Kenan Karaman'ı transferin gözdesi haline getirecek. A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncusu için başta Trabzonspor olmak üzere, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de devrede. Ancak alınan bilgilere göre; Bordo-Mavililer şu an için en ciddi ve istekli ekip.

EZELİ RAKİPLER DEVREYE GİRMEDEN...

Sezonun sona ermesiyle transferde gaza basan Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki oyuncuyu elden kaçırmamak için harekete geçti. Fanatik'te yer alan habere göre; Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı da, Kenan'ı arayarak kendisini takımında görmek istediğini belirtti. Milli oyuncunun da bu görüşmeden ve ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi. İlk pazarlıkların olumlu geçtiği vurgulanırken, tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'un hedefi, ezeli rakipleri devreye girmeden, EURO 2020 öncesinde tecrübeli futbolcu ile sözleşme imzalamak.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ