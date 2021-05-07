07 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

Trabzonspor'da ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'la, bordo-mavililerin istediği bonservis bedeli ödenmesi durumunda yolların ayrılması bekleniyor. Fırtına, başarılı file bekçisinin ayrılması durumunda alternatifini ise Süper Lig'den buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.05.2021

Gelecek sezon güçlü bir takımın temelini atmak için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi transferde yaş tahtaya basmamak için ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

Özellikle bu sezon hem kulüp bazında hem de milli takımda ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin gözdesi haline gelen 'ın ayrılık ihtimalini düşünen yönetim, B planını belirledi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

Özellikle İtalya'nın dev kulübü İnter, milli file bekçisiyle yakından ilgilenirken; Liverpool da harekete geçme kararı aldı. Geçen sezondan bu yana Uğurcan'ın maçlarını takip eden İngiliz ekibi, Trabzonspor'a teklif yapacak. Yönetim, Uğurcan'dan 20-25 milyon euro gelir bekliyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

TRABZON'A SICAK BAKIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; Uğurcan Çakır'ın satılması halinde bordo-mavililer kaleye takviye yapacak. Yerli bir file bekçisini renklerine bağlamayı hedefleyen Trabzonspor'da, teknik direktör 'nın 1 numaralı hedefi . 'den eski öğrencisini kadroda düşünen Avcı, Uğurcan'ın transferi durumunda görüşmeleri bizzat yürütecek.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

Mert'in yanı sıra 'un genç kalecisi ve 'den da listede. Ancak Avcı, tecrübesi nedeniyle 'a daha sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

'de mutsuz olan ve sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 32 yaşında ve 1.96 boyundaki file bekçisinin de Trabzon'a gelmeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi hazır! Süper Lig ekibinden...

ERCE VE ARDA KORKMUYOR

Uğurcan Çakır'ın ayrılması halinde yerine 'in deneyimli kalecisi 'un transfer edileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Teknik direktör 'nın eski öğrencisini hem takımda ağabeylik yapması hem de rekabeti artırması için transfer etmeyi düşündüğü belirtilirken, diğer kaleciler Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un bu durumu dert etmediği öğrenildi. Hatta Erce ve Arda'nın Mert Günok'un transferine çok olumlu yaklaşarak, 'Rekabet başarıyı getirir' dedikleri kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı eski öğrencisini istedi! Başakşehir'den... Avcı eski öğrencisini istedi! Başakşehir'den...
Fırtına'da karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo... Fırtına'da karar verildi! Edgar ve Vitor Hugo...
Hüseyin Türkmen’e talip var! Süper Lig'den... Hüseyin Türkmen’e talip var! Süper Lig'den...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör