07 Mayıs 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Hollandalı orta saha!

Fırtına'ya Hollandalı orta saha!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 Giriş Tarihi: 07.05.2021

Spor Toto 'de bitime 3 hafta kala yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan , Ligi ekibi 'de forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

'de artık son haftalara yaklaşılırken, takımlar gelecek sezonun transfer çalışmalarında gaza bastı. , teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda takımda bazı mevkilere takviye yapmaya hazırlanıyor. basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, forması giyen orta saha oyuncusu 'i listesine aldı.

Tecrübeli oyuncu için yakın zamanda bir teklifin yapılabileceği ifade edilirken Trabzonspor'un bu transferde yaklaşık 4 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

RUUD VORMER KİMDİR?

32 yaşındaki Ruud Vormer, kariyerine takımının altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu, 2012'de 'a 2014'te de Club Brugge'e transfer oldu. 7 yıldır Belçika takımında forma giyen Vormer, bu sezon çıktığı 42 maçta 7 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Ruud Vormer, 4 kez 'nda görev yaptı.

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