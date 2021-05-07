Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a Hollandalı orta saha!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Belçika Ligi ekibi Club Brugge'de forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

Süper Lig'de artık son haftalara yaklaşılırken, takımlar gelecek sezonun transfer çalışmalarında gaza bastı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımda bazı mevkilere takviye yapmaya hazırlanıyor. Belçika basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Club Brugge forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer'i listesine aldı.

Tecrübeli oyuncu için yakın zamanda bir teklifin yapılabileceği ifade edilirken Trabzonspor'un bu transferde yaklaşık 4 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.

RUUD VORMER KİMDİR?

32 yaşındaki Ruud Vormer, kariyerine AZ Alkmaar takımının altyapısında başladı. Tecrübeli oyuncu, 2012'de Feyenoord'a 2014'te de Club Brugge'e transfer oldu. 7 yıldır Belçika takımında forma giyen Vormer, bu sezon çıktığı 42 maçta 7 gol atarken 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Ruud Vormer, 4 kez Hollanda Milli Takımı'nda görev yaptı.

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