26 Nisan 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır fark yaratıyor
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır göstermiş olduğu performansla adeta sezona damga vurmaya devam ediyor. Çakır, kalesini 13 gole kapatırken en yüksek kurtarış yüzdesine sahip oldu. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Karagümrük maçındaki kurtarışlarıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu. 24 yaşındaki eldiven ligin en iyi kurtarış yüzdesine sahip oyuncusu. Yüzde 77 ile tüm kaleciler arasında ilk basamakta bulunuyor. 13 karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan bu alanda da lider. (Fotomaç)
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