26 Nisan 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Afobe ile yollarını ayırıyor

Fırtına'da Afobe veda mı ediyor?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

'da büyük umutlarla takıma dahil edilen Afobe'nin gelecek sezon tarafından takımda düşünülmediği iddia edildi. ( haberleri)

Gol kralı 'un yerine transfer edilen Benik Afobe çare olamadı. onu gelecek sezon kadrosunda kesin olarak düşünmüyor. Kiralık kontratı bittiğinde yollar ayrılacak. (Fotomaç)
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