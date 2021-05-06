06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Uğurcan Çakır'ı Lille'e önerdi!

Yusuf ve Burak önerdi! Uğurcan...
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 Giriş Tarihi: 06.05.2021

'da gösterdiği performansla 'ın kalesini devralan ve 'nın bir çok kulübünün radarına giren 'ın geleceği merak konusu. 25 yaşındakş futbolcunun bu yaz büyük bir transfer yapması bekleniyor. Öte yandan bordo mavili cephede flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un eski futbolcuları ve , milli kaleciyi 'e önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

ve 'ın yıldız kalecisi transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yükselen performansını istikrarlı bir şekilde sürdüren 25 yaşındaki file bekçisi 'dan birçok takımı peşine takmış durumda. devi Inter transferde en istekli kulüp olarak dikkat çekerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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YAZICI VE YILMAZ'DAN TRANSFER ÖNERİSİ!

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan 'nin en önemli isimleri arasında bulunan milli yıldızlarımız ve 'dan flaş bir hamle geldi. Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille kulübüne Uğurcan Çakır'ı önerdi.


YÖNETİM YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR!

Başarılı eldiven, Trabzonspor'un transfer politikasında kritik rol oynuyor. Bordo-mavili kurmaylar, Uğurcan Çakır'a kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmesi için izin verdi.

Trabzonspor yönetimi, mali kriterlerden taviz vermeden gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör 'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'dan elde edilecek gelirle transfer harcamalarının büyük bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

Bu sezon 'de 35 maçta Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 13 golde kalesini kapadı. 25 yaşındaki kalecinin 1 yılı kulüp tarafından opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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