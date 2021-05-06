Son dakika spor haberi: Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz Uğurcan Çakır'ı Lille'e önerdi!
Trabzonspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'ın kalesini devralan ve Avrupa'nın bir çok kulübünün radarına giren Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu. 25 yaşındakş futbolcunun bu yaz büyük bir transfer yapması bekleniyor. Öte yandan bordo mavili cephede flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'un eski futbolcuları Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, milli kaleciyi Lille'e önerdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Trabzonspor ve A Milli Takım'ın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Yükselen performansını istikrarlı bir şekilde sürdüren 25 yaşındaki file bekçisi Avrupa'dan birçok takımı peşine takmış durumda. İtalyan devi Inter transferde en istekli kulüp olarak dikkat çekerken sürpriz bir gelişme yaşandı.
YAZICI VE YILMAZ'DAN TRANSFER ÖNERİSİ!
Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa koşan Lille'nin en önemli isimleri arasında bulunan milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan flaş bir hamle geldi. Fransız gazeteci Ignazio Genuardi'nin haberine göre, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, Lille kulübüne Uğurcan Çakır'ı önerdi.
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Başarılı eldiven, Trabzonspor'un transfer politikasında kritik rol oynuyor. Bordo-mavili kurmaylar, Uğurcan Çakır'a kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmesi için izin verdi.
Trabzonspor yönetimi, mali kriterlerden taviz vermeden gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'dan elde edilecek gelirle transfer harcamalarının büyük bir bölümünü karşılamayı planlıyor.
Bu sezon Süper Lig'de 35 maçta Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 13 golde kalesini kapadı. 25 yaşındaki kalecinin 1 yılı kulüp tarafından opsiyonlu olmak üzere 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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