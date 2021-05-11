Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takım da bu zorlu mücadeleden 3 puan almak için sahada olacak. Maç öncesinde Konyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'de 4. basamağı garantileyen bordo-mavililer bugün deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisinin ligde net bir hedefi kalmasa da son 2 maçta kapanışı iyi yapmak istiyor. Trabzonspor'un bu mücadeleyle ilgili en büyük motivasyonu dış sahada kaybetmeme serisi. Abdullah Avcı ve öğrencileri dış sahada 16 maçtır yenilmiyor. Usta çalıştırıcı ligdeki son deplasmanları olan Konyaspor mücadelesinde de öncelikle 3 puanı ardından kaybetmemeyi hedefliyor. Böylece dış sahada sadece Fenerbahçe yenilgisiyle sezonu kapatacaklar. Prestij karşılaşmasında Abdullah Avcı öğrencilerinden bordo-mavili formaya yakışır bir mücadele istedi.

5 İSİM YOK

Karadeniz ekibinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir'in de kırmızı kart cezası sürüyor.

MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, AHMET, ABDULKERİM, GUILHERME, JEVTOVIC, DIOMANDE, RAHMANOVIC, SHENGELIA, SEKIDIKA, CIKALLESHI.

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HÜSEYİN, FARUK, BAKER, BAKASETAS, A.ÖMÜR, YUNUS MALLI, NWAKAEME, EKUBAN. (Fotomaç)

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