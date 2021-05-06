06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Inter Uğurcan Çakır için harekete geçti!

Dünya devi Uğurcan'dan vazgeçmiyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'da göstermiş olduğu performansla dünya devlerini peşine takan için, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter vazgeçmek bilmiyor. Mavi-siyahlıların, bordo-mavili yöneticilere tekrar teklif yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon 'yı 17.5 milyon euro'ya kulübüne satan , bir kez daha 'nın gündeminde. Fırtına'nın milli file bekçisi için Avrupa devleri resmen yarış halinde. 25 yaşındaki eldiven ile en ciddi ilgilenen takımlardan olan ise elini çabuk tutmak istiyor. Mavi-siyahlı yönetim, Trabzonspor'a resmi teklif hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin bu transfer için beklentilerini araştıran temsilcisi ilk etapta farklı bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir miktarı masaya koymayı planlıyor.
Karadenizdevine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan 'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin İnter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Başkan da Çakır'a İnter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, 'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi. (Fotomaç)
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