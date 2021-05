Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla dünya devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter vazgeçmek bilmiyor. Mavi-siyahlıların, bordo-mavili yöneticilere tekrar teklif yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. (TS spor haberleri)

Geçtiğimizsezon Yusuf Yazıcı 'yı 17.5 milyon euro'ya Lille kulübüne satan Trabzonspor , bir kez daha Avrupa 'nın gündeminde. Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Avrupa devleri resmen yarış halinde. 25 yaşındaki eldiven ile en ciddi ilgilenen takımlardan olan İnter ise elini çabuk tutmak istiyor. Mavi-siyahlı yönetim, Trabzonspor'a resmi teklif hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin bu transfer için beklentilerini araştıran İtalyan temsilcisi ilk etapta farklı bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir miktarı masaya koymayı planlıyor.Karadenizdevine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan İnter 'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin İnter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır'a İnter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye 'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi. (Fotomaç)

