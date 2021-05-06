06 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Karadenizdevine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan İnter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin İnter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır'a İnter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi. (Fotomaç)
Inter Uğurcan Çakır için harekete geçti!
Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla dünya devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter vazgeçmek bilmiyor. Mavi-siyahlıların, bordo-mavili yöneticilere tekrar teklif yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. (TS spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya Lille kulübüne satan Trabzonspor, bir kez daha Avrupa'nın gündeminde. Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Avrupa devleri resmen yarış halinde. 25 yaşındaki eldiven ile en ciddi ilgilenen takımlardan olan İnter ise elini çabuk tutmak istiyor. Mavi-siyahlı yönetim, Trabzonspor'a resmi teklif hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin bu transfer için beklentilerini araştıran İtalyan temsilcisi ilk etapta farklı bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir miktarı masaya koymayı planlıyor.
Karadenizdevine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan İnter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin İnter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır'a İnter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...