06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Yunus Mallı göz dolduruyor!

Yunus'tan özel istek! Antalyaspor maçında...
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'de 'nın gelişiyle yükselişe geçen 'da devre arası takıma katılan antrenmanlarda dikkat çekiyor. ( haberleri)

Devre arasında büyük beklentilerle alınan , oldukça hırslı çalışıyor. Son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 29 yaşındaki 10 numara, maçında oynamak istiyor. 'nın da "Oyun bilgisi ve düşünce hızı çok yüksek bir futbolcu" dediği Yunus, kalan üç maçta kendisine güvenenlerin yüzünü güldürmek ve gelecek sezon öncesi camiaya umut vermek istiyor. (Fotomaç)
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