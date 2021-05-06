06 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Yunus Mallı göz dolduruyor!
Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle yükselişe geçen Trabzonspor'da devre arası takıma katılan Yunus Mallı antrenmanlarda dikkat çekiyor. (TS spor haberleri)
Devre arasında büyük beklentilerle alınan Yunus Mallı, oldukça hırslı çalışıyor. Son 4 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 29 yaşındaki 10 numara, Antalya maçında oynamak istiyor. Abdullah Avcı'nın da "Oyun bilgisi ve düşünce hızı çok yüksek bir futbolcu" dediği Yunus, kalan üç maçta kendisine güvenenlerin yüzünü güldürmek ve gelecek sezon öncesi camiaya umut vermek istiyor. (Fotomaç)
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