06 Mayıs 2021, Perşembe
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Trabzonspor'un gözü Mohamed Sherif'in üzerinde!
Trabzonspor'un gündemine gelen Mohamed Sherif için, El-Ahly'nin eski yıldızı Ghani kulübün istediği ücreti açıkladı. İşte transferdeki son detaylar... (TS spor haberleri)
Mısır Milli Takımı ve El-Ahly'nin eski yıldızı Ghani, Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilen Mohamed Sherif için El-Ahly'nin 5 milyon dolar istediğini açıkladı. Türkiye'den birkaç takımın 25 yaşındaki Mısırlı forvete ilgisi olduğunu belirten Ghani, "Trabzonspor'un Sherif'i önce kiralama sonra da kesin satın alma şartıyla teklif yaptığını hepimizi biliyoruz" dedi. Sherif bu sezon Mısır ekibinde 12 gol, 4 asistle oynuyor. (Fotomaç)
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