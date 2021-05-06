06 Mayıs 2021, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gözü Mohamed Sherif'in üzerinde!

Fırtına'nın gözü Sherif'in üzerinde!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.05.2021

'un gündemine gelen için, El-Ahly'nin eski yıldızı kulübün istediği ücreti açıkladı. İşte transferdeki son detaylar... ( haberleri)

Milli Takımı ve El-Ahly'nin eski yıldızı , 'un listesinde olduğu iddia edilen için El-Ahly'nin 5 milyon dolar istediğini açıkladı. 'den birkaç takımın 25 yaşındaki Mısırlı forvete ilgisi olduğunu belirten Ghani, "Trabzonspor'un Sherif'i önce kiralama sonra da kesin satın alma şartıyla teklif yaptığını hepimizi biliyoruz" dedi. Sherif bu sezon Mısır ekibinde 12 gol, 4 asistle oynuyor. (Fotomaç)
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