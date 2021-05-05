05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

Son dakika transfer haberleri: Teknik Direktör Abdullah gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer Danimarkalı forvet Cornelius için harekete geçti. Golcü futbolcu ile ilk görüşmeyi Abdullah Avcı'nın yaptığı öğrenildi. (TS spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'nın 31 yaşındaki sağ beki 'le prensipte anlaşan , yabancı transferinde ağırlığını pazarına verdi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

'dan ile temaslarını sürdüren bordo-mavili yönetim, Danimarkalı forvet için de resmen harekete geçti. Yetkilendirilen menajerler 'ya gitti ve ilk önce 1.93 boyundaki oyuncuyu 'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayan Parma kulübüyle masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

'da küme düşen , 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için 'un teklifine sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

ABDULLAH AVCI ILE GÖRÜŞTÜ
Görüşmelerin ilk etabının tecrübeli futbolcunun kiralanması için yapıldığı da öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

yönetimiyle anlaşılması durumunda ile resmi detaylar için masaya oturulacak. Daha önce oyuncuyla yapılan sözlü görüşmeler bu sürecin ardından resmiye dökülecek.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan 'un bu süreçte teknik direktör ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Cornelius'un bordomavili formayı giymesi için cazip bir teklif yapılacağı vurgulandı. Futbolcunun artık yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı

Kariyerinde toplam 304 maça çıkan , 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon 'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti. (Fotomaç)

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