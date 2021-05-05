Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Cornelius hamlesi! Avcı ilk görüşmeyi yaptı
Son dakika transfer haberleri: Teknik Direktör Abdullah gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer Danimarkalı forvet Cornelius için harekete geçti. Golcü futbolcu ile ilk görüşmeyi Abdullah Avcı'nın yaptığı öğrenildi. (TS spor haberleri)
Roma'nın 31 yaşındaki sağ beki Bruno Peres'le prensipte anlaşan Trabzonspor, yabancı transferinde ağırlığını İtalya pazarına verdi.
Serie A'da küme düşen Parma, 7 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonundan kurtulmak için Trabzonspor'un teklifine sıcak bakıyor.
ABDULLAH AVCI ILE GÖRÜŞTÜ
Görüşmelerin ilk etabının tecrübeli futbolcunun kiralanması için yapıldığı da öğrenildi.
Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Cornelius'un bu süreçte teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Cornelius'un bordomavili formayı giymesi için cazip bir teklif yapılacağı vurgulandı. Futbolcunun artık yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.
Kariyerinde toplam 304 maça çıkan Cornelius, 84 gol atıp 30 da asist yaptı. Bu sezon Parma'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 25 maçta sadece 1 gol atabilmişti. (Fotomaç)
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