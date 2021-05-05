Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Cornelius'un bu süreçte teknik direktör Abdullah Avcı ile de bir görüşme yaptığı iddia edildi. Cornelius'un bordomavili formayı giymesi için cazip bir teklif yapılacağı vurgulandı. Futbolcunun artık yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade edildi.