15 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına ligi galibiyetle kapattı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 Giriş Tarihi: 15.05.2021

'in 42. haftasında sahasında 'ni 2-1 mağlup etti.. Bordo-mavililer ligi 71 puanla tamamlarken, başkent ekibi küme düştü.

'in 42. haftasında sahasında 'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği küme düştü.

Bordo-mavililerin gollerini 45. dakikada ve 87. dakikada kaydetti.

Konuk takımın golü ise Ayite'den geldi.

Trabzonspor ligi 71 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 38 puanda kalıp küme düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

15. dakikada 'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.

17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci , meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

18. dakikada 'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde 'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki 'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
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