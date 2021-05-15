15 Mayıs 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bordo-mavililerin gollerini 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe kaydetti.
Konuk takımın golü ise Ayite'den geldi.
Trabzonspor ligi 71 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 38 puanda kalıp küme düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
15. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.
17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
18. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde Johansson çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki Edgar le'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.
45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
Trabzonspor 2-1 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.. Bordo-mavililer ligi 71 puanla tamamlarken, başkent ekibi küme düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Gençlerbirliği küme düştü.
Bordo-mavililerin gollerini 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe kaydetti.
Konuk takımın golü ise Ayite'den geldi.
Trabzonspor ligi 71 puanla kapatırken, Gençlerbirliği ise 38 puanda kalıp küme düştü.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.
15. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.
17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
18. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde Johansson çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki Edgar le'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.
45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 1-0
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig