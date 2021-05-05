05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Trabzonspor gündemine Tiquinho Soares'i aldı!
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen Trabzonspor gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer forvet konusunda Tiquinho Soares ile görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un ilgilendiği forvet Tiquinho Soares ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un 30 yaşındaki santrfora içerisinde bonuslar ve imza parası da bulunan yaklaşık 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. Çin'de çok yüksek rakamlar kazandıktan sonra Karadeniz devinin bu teklifini de makul gören 1.87 boyundaki yıldız ile detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken, menajerinin imza parasını daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. (Fotomaç)
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