05 Mayıs 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor gündemine Tiquinho Soares'i aldı!

Forvete süper golcü! Teklife sıcak bakıyor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.05.2021

'de 'nın gelişiyle birlikte yükselişe geçen gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer forvet konusunda ile görüşmelerini hızlandırma kararı aldı. ( haberleri)

'un ilgilendiği forvet ile de rakamsal düzeyde görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor'un 30 yaşındaki santrfora içerisinde bonuslar ve imza parası da bulunan yaklaşık 2 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ortaya çıktı. 'de çok yüksek rakamlar kazandıktan sonra devinin bu teklifini de makul gören 1.87 boyundaki yıldız ile detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken, menajerinin imza parasını daha yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştığı öğrenildi. (Fotomaç)
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