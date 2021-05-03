03 Mayıs 2021, Pazartesi

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Trabzonspor'da Nwakaeme'nin en kısır dönemi! 14 haftadır...

Nwakaeme'nin en kısır dönemi! 14 haftadır...
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

'un yıldız ismi , bordo-mavili formayla en etkisiz sezonunu yaşıyor. Nijeryalı yıldız 14 maçtır skora katkı yapamıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet oyuncusu, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.

, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 32 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı.

'a önemli katkılar sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise ligde 14 haftadır gol atma başarısı gösteremiyor. En son ligin 24. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönenen bordo-mavili takımın 1 golünü atan Nwakaeme, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı.

Ligde 2018-2019 sezonunda 10 gol, 2019-2020 sezonunda 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise 6 gol ile daha az skor üretti.

Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

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