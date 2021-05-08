Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.



TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo,Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

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