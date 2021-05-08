08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor-Antalyaspor | İlk 11'ler belli oldu
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

Spor Toto 'in 40. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımında ilk 11'i belli oldu.

'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 4'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: , Serkan, Edgar, , , Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, , Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: , , , ,, Şahin, Fredy, , Hakan, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

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