Trabzonspor'da Lewis Baker 1 yıl daha takımda kalabilir
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'u Chelsea'den kiralık olarak takıma kattığı Lewis Baker, teknik heyetin raporu doğrultusunda 1 yıl daha takımda kalabilir. (TS spor haberleri)
Süper Lig'de Karagümrük galibiyetiyle moral bulan Trabzonspor, transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Haber 61'de yer alan habere göre Chelsea'den kiralık olarak gelen ve 4 maç sonra Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Lewis Baker, 1 sene daha bordo-mavili takımda kalabilir.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma verdiği İngiliz orta saha oyuncusu, son 4-5 maçlık periyotta sergilediği performansla göze girdi. Kiralık olmasına rağmen hem idman hem de maçlardaki çalışkan görüntüsüyle dikkat çeken Baker konusunda Avcı'nın, "Maliyeti uygun olursa, kalmasında fayda var" dediği öğrenildi.
Bordo-mavili yönetim, önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.
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