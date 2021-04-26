26 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Lewis Baker 1 yıl daha takımda kalabilir

Fırtına'dan Baker kararı!
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Giriş Tarihi: 26.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'u 'den kiralık olarak takıma kattığı , teknik heyetin raporu doğrultusunda 1 yıl daha takımda kalabilir. ( haberleri)

'de galibiyetiyle moral bulan , transferde de çalışmalarına ara vermiyor. Haber 61'de yer alan habere göre 'den kiralık olarak gelen ve 4 maç sonra Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan , 1 sene daha bordo-mavili takımda kalabilir.

Teknik direktör 'nın ısrarla forma verdiği İngiliz orta saha oyuncusu, son 4-5 maçlık periyotta sergilediği performansla göze girdi. Kiralık olmasına rağmen hem idman hem de maçlardaki çalışkan görüntüsüyle dikkat çeken Baker konusunda Avcı'nın, "Maliyeti uygun olursa, kalmasında fayda var" dediği öğrenildi.

Bordo-mavili yönetim, önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

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