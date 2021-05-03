03 Mayıs 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sene iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, Süper Lig'in yıldız ismini renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.05.2021

Spor Toto 'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu , 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren , 'nin yıldız futbolcusu 'ı listesine aldı.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

Bruno Peres, ve 'da da imza aşamasına gelen , yeni sezonda direkt ilk 11'de oynayacak 6 transfer yapacak.

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak

4 genç oyuncu da kadroya dahil edilecek.

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