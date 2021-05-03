Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'a! Sezon sonunda imzalar atılacak
Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu Avrupa kotasında tamamlayıp gelecek sene iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Fırtına, Süper Lig'in yıldız ismini renklerine bağlamak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...
Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren Fırtına, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Göztepe'nin yıldız futbolcusu Halil Akbunar'ı listesine aldı.
Bruno Peres, Koita ve Visca'da da imza aşamasına gelen Trabzonspor, yeni sezonda direkt ilk 11'de oynayacak 6 transfer yapacak.
4 genç oyuncu da kadroya dahil edilecek.
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