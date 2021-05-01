01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Trabzonspor gol sıkıntısı çekiyor!
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor, kolay kolay mağlup olmamasına karşın gol yollarında geçen seneye göre sıkıntı çekiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 45 gol atarken kalesinde ise 34 gol gördü. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 14 oyuncu gol atarken bu sezon ise 13 oyuncu golle tanışması, ligin boyunun da uzamasına rağmen geçtiğimiz sezon ki gol sayısının bir hayli gerisinde kaldı. Trabzonspor, bu sezon ligde 1.21 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2.23 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.
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