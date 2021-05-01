01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmayı planlıyor. Bordo mavililer, yabancı kontenjanının da düşme ihtimalini göz önüne alarak yerli isimlere yöneldi. Hem kadrodaki rotasyon, hem de ilk 11'de katkı sağlayacak oyuncular için görüşmeler başladı. İşte Fırtına'nın istediği o isimler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Gelecek sezon iddialı ve bol rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen , yabancı kontenjanının düşme ihtimaline karşın yerli havuzunu da geliştirmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

25 yaşındaki sol bek için Fransız ekibi ile temasa geçen Fırtına, oyuncunun satılık olup olmadığı, satılıksa bonservisi için ne kadar para istediğini sordu. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

'un 23 yaşındaki orta sahası ve 'nün 20 yaşındaki sol kanadı için de temaslar hızlandı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTACAK

Kulüplerinden izin alarak iki futbolcuyla masaya oturuldu ve anlaşma sağlandı. Şimdi kulüplerle görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

Bu sezon 32 maçta forma giyen Barış, 7 gol 5 asistlik performansıyla milli takıma da gitmeye hak kazanırken, 31 kez sahaya çıkarak 'un en istikrarlı isimleri arasında yer alan da birçok takımı peşinden koşturuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

7 gol 4 asistlik performansı olan için 'daki başkanlık seçimleri de beklenecek. Ancak yönetimin transfer hamlelerini kısa sürede bitirmek istediği biliniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

26 MAÇTA 1 GOL VE 1 ASİST

altyapısında futbola başlayan , ardından altyapısına, daha sonra 'a buradan da 'a 525 bin euro'ya transfer oldu. 2019 yılı transfer sezonunda Fransız kulübü 'ye 1 milyon 300 bin euro'ya giden milli futbolcu, 2 ligde mücadele eden kulübünde bu sezon 26 maçta forma giydi, 1 gol attı, 1 de asiste imza attı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan yerli harekatı! 4 isim için görüşmeler başladı

NAFİCAN İÇİN OLUMLU REFERANS

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'nün 20 yaşındaki sol beki ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan bordo-mavililer, 'ın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu üç isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Avcı transfer listesini sundu! İşte o toplantının detayları Avcı transfer listesini sundu! İşte o toplantının detayları
Fırtına deplasmanda geçit vermiyor! Fırtına deplasmanda geçit vermiyor!
Fırtına'nın gol sıkıntısı! Fırtına'nın gol sıkıntısı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör