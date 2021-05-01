NAFİCAN İÇİN OLUMLU REFERANS

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü'nün 20 yaşındaki sol beki Nafican Yardımcı ise scout ekipleri ve teknik ekip tarafından izlenilip beğenildi. Çorum kulübüyle ilk temasını yapan bordo-mavililer, Nafican'ın kadrosuna katarak hem oyuncunun gelişimine katkı sağlamak hem de sol bek rotasyonunda alternatif elde etmeyi amaçlıyor. Karadeniz devinin bu üç isim dışında yerli havuzunu daha da geliştirmeyi planladığı da öğrenildi. (Fotomaç)

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