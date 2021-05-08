08 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasının VAR'ı açıklandı!

Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'de 40. hafta mücadelesinde , evinde 'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)

, sahasında 'u konuk edecek.

Zorlu maçta VAR hakemi oldu.

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