08 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor - Antalyaspor karşılaşmasının VAR'ı açıklandı!
Spor Toto Süper Lig'de 40. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi VAR hakemi belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (Ts spor haberi)
Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Zorlu maçta VAR hakemi Özgüç Türkalp oldu.
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