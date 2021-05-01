01 Mayıs 2021, Cumartesi

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Trabzonspor deplasmanda geçit vermiyor!

Fırtına deplasmanda geçit vermiyor!
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili ekip, teknik direktör yönetiminde dış sahada hiç yenilgi yüzü görmedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, Göztepe ile de deplasmanda 1-1 berabere kalarak, üst üste 5. beraberliğini elde etti. Dış sahadaki yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan ekibi, ligde bu alandaki en uzun seriyi yakalayan takım oldu. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında Eddie Newton döneminde yaşayan bordo- mavililer, yönetiminde ise dış sahada mağlubiyet yaşamadı.

TEK YENİLGİ ALDI

Trabzon, bu sezon dış sahada 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 34 puan topladı. Attığı 19 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, Antalyaspor ile birlikte deplasmanda en çok berabere kalan takım oldu.

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