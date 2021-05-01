01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberi: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer mesajı! Tavan ücreti açıkladı

Ağaoğlu'dan transfer mesajı! Tavan ücreti açıkladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.05.2021

Son dakika spor haberleri... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'da oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, yeni sezonda da yıllık ücretler konusunda taviz vermeyi düşünmeyen başkan , tavan ücreti belirledi. İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sonrası kulüplerin yaşaması muhtemel zorluklara karşı , teknik direktör yönetiminde transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Futbolcu izleme komitesiyle birlikte koordinasyonlu bir çalışma yürüten deneyimli teknik adam, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlarken, transferde taviz verilmeyecek maddelerin başında ise oyunculara verilecek tavan ücret geliyor. Bordo-mavili kulüpte en yüksek rakamı 1 milyon 500 bin Euro ile alırken, bu oyuncuyu 1 milyon 300 bin Euro ile , ve takip ediyor. Bordo-mavili kulüp önümüzdeki sezon içinde bu rakamlar dışında transfer edeceği oyunculara vermeyi düşünmüyor. Kadroda düşünülen oyuncuların transferlerinde ön plana çıkması muhtemel bonservis ücreti ve imza parası yıllık ücretin dışında değerlendirilecek.

AĞAOĞLU: "TAVAN ÜCRET 1 MİLYON 500 EURO"

Trabzonspor Başkanı 'da, transferde taviz vermeyecekleri konuların başında oyunculara ödenecek olan yıllık ücretler olduğunu belirterek, "Ekonomik yapılanmadan taviz vermemizi kimse beklemesin" diyerek net mesajlar verdi. Ağaoğlu, "Trabzonspor'da limit belli. Bir oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro üzerinde bir ödeme yapmamız mümkün değil. Trabzonspor'da bundan önce 4-5 milyon Euro maaşla oynayan oyuncular vardı. 3 oyuncunun kulübe maliyeti 20 milyon Euro'ydu. Bugün ise kadro maliyeti 18 milyon Euro. Bu noktaya gelene kadar canımız çıktı. Bu paraları harcamakla da başarı gelmiyor. Bunu da herkes gördü. Borçlanmakla da başarı gelmiyor" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK TEDBİRLER DAHA DA ARTACAK

Aldığı ekonomik tedbirleri taviz vermeden hayata geçiren Trabzonspor, mali Fair-Play'in yanı sıra ve talimatlarına uyan kulüplerin başında geliyor. Corona virüsü nedeniyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu en az hasarla atlatmak için geçtiğimiz sezondan beri uyguladığı mali planlama üzerinde çalışmalarına devam eden bordo mavili kulüp, daha sıkı tedbirleri hayata geçirecek.

ALTYAPI BELİRLEYİCİ OLACAK

Ortaya çıkan salgın sonrası kulüpler kendi öz kaynaklarına yönelmeye başlarken, yüksek bedellerle transfer yapma döneminin sona erdiği söz konusu dönemde gelecek sezona Abdullah Avcı yönetiminde büyük umutlarla girecek olan , önümüzdeki yıllarda altyapıdan gelen yeni yüzlerle de tanışmış olacak. Hem Türk futbolunun hem de kendi ihtiyaçları doğrultusunda oyuncu yetiştirip, satma dönemini başlatan

Trabzonspor, Süper Lig'in seyri doğrultusunda geri kalan bölümünde bu genç isimleri daha yakında görme fırsatı bulmuş olacak. Bordo-mavili kulüp, gerek yetiştirdiği, gerekse keşfedip ön plana çıkardığı yerli ve yabancı bir çok oyuncusuna gelen teklifleri, transfer mevsimin başlamasıyla değerlendirmeye alacak.

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