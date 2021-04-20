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Son dakika spor haberi: Fırtına galibiyete kitlendi!

Fırtına galibiyete kitlendi!
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Giriş Tarihi: 20.04.2021

, Spor Toto 'in 36. haftasında 'a konuk olacak. Ligde son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo mavililer, sarı kırmızılı takım karşısında kötü gidişatını sonlandırarak galibiyet elde etmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (TS spor haberi)

'nda oynanacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

'de son 4 karşılaşmasından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında kazanarak 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.

Ligde 59 puanla 4. sırada yer alan , karşılaşmayı kazanması halinde 65 puanla 3. basamakta bulunan rakibiyle arasındaki puan farkını bir maç fazlasıyla 3'e düşürecek.

BÜYÜK MAÇLARDA TEK GALİBİYET

Bu sezon üç büyük rakibi karşısında son maçına çıkacak , oynadığı 5 karşılaşmada tek galibiyet alırken, 4 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında sahasında 'a 3-1, deplasmanda 'ye 3-1, evinde 'a 2-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci yarıda Beşiktaş'ı 'da 2-1 mağlup etti, Fenerbahçe'ye ise sahasında 1-0 yenildi.

Bordo-mavililerde, Galatasaray maçı öncesi ve 'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan savunma oyuncusu , takıma dönecek. Forvette ise sakatlığı nedeniyle son haftalarda takımdan ayrı kalan 'ın da bugün son çalışmanın ardından kadroya alınması bekleniyor.

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