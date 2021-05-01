01 Mayıs 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor için Aleksander Buksa iddiası! Transferi böyle duyurdular

'Yeni Lewa' Fırtına'ya! Transferi böyle duyurdular
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 Giriş Tarihi: 01.05.2021

Son dakika haberleri... Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. 'un ayrılığının ardından sezon başında 'den kiralanan 'den istediği katkıyı alamayan bordo-mavililer, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Kongolu golcüyle yollarını ayıracak. basını, forvet bölgesi için arayışlarını hızlandıran bordo-mavililerin Wisla forması giyen 18 yaşındaki santrfor Aleksander Buksa'yı transfer etmek istediğini iddia etti.

bir süre önce 'da forma giyen forvet oyuncusu Aleksander Buksa'yı yönetim ve teknik heyete sunmuştu. basınına göre; bu transferde ciddi adımlar atılıyor. Yapılan haberlerde, "Trabzonspor, yeni Lewandowski'yi elinden kaçırmak istiyor. Türk takımı bu transferi sonlandırmak için Buksa'ya geri çeviremeyeceği şartlar sundu. Transfer her an bitebilir" denildi.

GELECEĞİN LEWANDOWSKI'Sİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gündemdeki isimlerde bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu oyunculardan birisi de Aleksander Buksa. Polonya'nın Wisla takımında forma giyen Buksa, 18 yaşında ve geleceğin Lewandowski'si olarak gösteriliyor. Bordo-mavili kulübün İzleme Komitesi tarafından keşfedilen Aleksander Buksa, 1.88 boyuyla hava toplarında bir hayli etkili. Genç forvet için Polonya basınından da flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'un Aleksander Buksa konusunda çok ısrarcı olduğunun yer aldığı haberde şu ifadelere yer verildi: "Uzunca bir süredir Buksa'nın peşinde olan Türk takımı, ona geri çeviremeyeceği bir teklif sundu. Trabzonspor adeta Aleksander'ın önüne kırmızı halı serdi. Yeni Lewa bu cazip öneriyi kabul edecek görünüyor."

ALEKSANDER BUKSA KİMDİR?

15 Ocak 2003 tarihinde Polonya'nın Krakow kentinde dünyaya gelen Aleksander Buksa, futbola başlığı ile 2019 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Polonya ekibinde üçüncü sezonunu geçiren 1.88 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol attı. 'nın alt yaş kategorilerinde 18 kez forma giyen Buksa'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Polonyalı golcünün güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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