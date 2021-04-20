20 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı'nın gözü rekorda! Trabzonspor Galatasaray'a yenilmezse...

Avcı'nın gözü rekorda! Trabzon G.Saray'a yenilmezse...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Deplasmanda gibi esen ve 32 puan toplayan , derbisini de kaybetmezse yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve rekor kırmış olacak. ( haberleri)

Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda ezeli rakiplerinden ile karşılaşacak , yeni bir rekora imza atmak için mücadele edecek. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini 'ye karşı sezonun ilk yarısında alan -mavili takım, teknik direktör yönetiminde ise dış sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. devi, toplamda 14 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dışarıda yenilmezlik serisini 15'e çıkaracak ve yeni bir rekora imza atmış olacak.

DIŞ SAHADA ÇOK İYİ

Trabzonspor,bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde 'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. , daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı. , bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. 24 kez fileleri sarsarken, kalesinde 22 gol gördü. (Fotomaç)
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına o ismin transferini bitiriyor!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına o ismin transferini bitiriyor! Fırtına o ismin transferini bitiriyor!
Avcı istediği stoperi açıkladı! Avcı istediği stoperi açıkladı!
Abdülkadir'in gözü G.Saray maçında! Abdülkadir'in gözü G.Saray maçında!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör