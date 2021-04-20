20 Nisan 2021, Salı
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DIŞ SAHADA ÇOK İYİ
Trabzonspor,bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı. Fırtına, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. 24 kez fileleri sarsarken, kalesinde 22 gol gördü. (Fotomaç)
Abdullah Avcı'nın gözü rekorda! Trabzonspor Galatasaray'a yenilmezse...
Deplasmanda fırtına gibi esen ve 32 puan toplayan Trabzonspor, Galatasaray derbisini de kaybetmezse yenilmezlik serisini 15 maça çıkaracak ve rekor kırmış olacak. (TS spor haberleri)
Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda ezeli rakiplerinden Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni bir rekora imza atmak için mücadele edecek. Bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Fenerbahçe'ye karşı sezonun ilk yarısında alan bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise dış sahada hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz devi, toplamda 14 maçtır deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Trabzonspor, sarı-kırmızılı takım karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde dışarıda yenilmezlik serisini 15'e çıkaracak ve yeni bir rekora imza atmış olacak.
DIŞ SAHADA ÇOK İYİ
Trabzonspor,bu sezon dış sahada tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı. Karadeniz ekibi, daha sonra 14 dış saha maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak 176 gündür mağlup olmadı. Fırtına, bu sezon dış sahada 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 8 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 32 puan topladı. Attığı 17 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. Bordo-mavililer iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 27 puan elde etti. 24 kez fileleri sarsarken, kalesinde 22 gol gördü. (Fotomaç)
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