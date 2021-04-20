20 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gündemindeydi! Enzo Perez değere bindi...

Trabzonspor'un eski gözdesi değere bindi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Son dakika transfer haberleri... 'un transferi için girişimlerde bulunduğu Enzo Perez, sergilediği performansla parmak ısırttı. Enzo Perez'e yeni sözleşme geliyor.

'un sözleşme imzalamak için çok uğraştığı, kesin anlaşma sağladığı hatta söz aldığı Enzo Perez, Arjantin'de gündem olmaya devam ediyor. Bordo - Mavililere verdiği sözden dönen Enzo Perez, kulübü tarafından ödüllendiriliyor.

le.com.ar'de yer alan habere göre 35 yaşındaki Enzo Perez, Central Cordoba'nın 5 - 0 mağlup edildiği karşılaşada sahada ki en yaşlı River Plate futbolcusuydu. Ancak fiziği ile gençlere taş çıkartan oyuncunun River Plate tarafından sözleşmesinde iyileştirilmeye gidileceği belirtildi.

Sahada River Plate'nin lideri olan Enzo Perez'in yaşına rağmen sahada en çok forma giyen 3 oyuncudan biri olduğu kaydedildi. River Plate'de herkesin değer verdiği bir isim olan Enzo Perez için yönetim kurulu oyuncunun temsilcisi ile temasa geçtiği kaydedildi.

Sözleşmesinde iyileştirmeye gidileceği kaydedilen oyuncunun 2023'e kadar River Plate ile anlaşması bulunuyor. Enzo Perez'in sözleşmesinde iyileştirimeye gidilmesinin nedeni ise Trabzonspor'un teklifini reddetmesinden kaynaklı bir durum olduğu kaydedildi. (Karadeniz Gazete)

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